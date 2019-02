Un altro intervento per la sicurezza stradale è stato effettuato ieri dalla Polizia locale di Fidenza, poco prima delle 16, quando una pattuglia è intervenuta per gestire rapidamente il decongestionamento del traffico che si era venuto a creare in seguito a un incidente tra una autoambulanza della Croce Rossa di Fontanellato/Fontevivo e un autocarro, all’altezza di Parola. Sono rimasti coinvolti F.E. 69 anni, residente a Fontevivo e A.W. 61 anni, residente a Noceto. Per fortuna nessuno è rimasto ferito e il paziente che era trasportato sull’ambulanza è stato prontamente trasbordato su un altro mezzo di soccorso, giunto sul posto. La dinamica dell'incidente è in corso di accertamento.