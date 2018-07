Esce di strada in curva a Boschi di Bardone, sulla statale della Cisa, e finisce in una scarpata di oltre 5 metri: un motociclista 57enne di Alseno ha riportato ferite di media gravità. Ancora non si conoscono le cause dell'incidente che sono in via di accertamento. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco di Parma soccorso alpino carabinieri di Fornovo e Forestale. Il motociclista, comunque, è stato trasferito con l'elisoccorso al Maggiore di Parma.