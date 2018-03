Foto in bianco e nero: il tema di marzo di IgersParma

Gli amministratori della community IgersParma lanciano il tema fotografico di marzo, per tutti gli appassionati parmigiani che pubblicano su Instagram: le foto in bianco e nero.

Dicono gli amministratori di IgersParma:

"Nelle fotografie a colori c’è già tutto. Una foto in bianco e nero invece è come un’illustrazione parziale della realtà. Chi la guarda, deve ricostruirla attraverso la propria memoria che è sempre a colori, assimilandola a poco a poco. C’è quindi un’interazione molto forte tra l’immagine e chi la guarda. La foto in bianco e nero può essere interiorizzata molto di più di una foto a colori, che è un prodotto praticamente finito".



Siete d'accordo con Sebastiao Salgado? Vi piacciono le foto in bianco e nero? Allora aspettiamo le vostre foto, perché sarà questo il tema di Marzo!

Gli hashtag da usare saranno: #igersparmabiancoenero e #igersparma!

Le 10 foto più belle saranno pubblicate sul sito della Gazzetta di Parma e la più bella riceverà in omaggio la tazza di IgersParma!

Buon divertimento!

