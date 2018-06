Giovanni Garani ha realizzato un servizio fotografico in un negozio di Parma, facendo posare Michy Reine fra libri e altri oggetti antichi.

Spiega Garani: "Può capitare a volte, che passeggiando tra le vie del centro di Parma, ci si possa imbattere in luoghi senza tempo. Esistono porte che non ti fanno semplicemente entrare in un locale, sono vere e varchi per un viaggio nel passato. Posti magici, dove ogni oggetto trasuda storia e ti racconta di sé. Questa è la storia che narra di uno di quei luoghi e... di una sua affascinante visitatrice".

