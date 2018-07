Mostre, eventi, performance e workshop al Pontremoli Foto Festival

Torna dal 20 al 29 luglio il Pontremoli Foto Festival. L'edizione di quest'anno, la terza, è interamente dedicata all'universo femminile dietro l'obiettivo.

Saranno esposte negli ultimi due fine settimana di luglio - in luoghi di prestigio come Palazzo di Giustizia, Palazzo Galli Bonaventuri e Castello del Piagnaro . le mostre di Giuliana Traverso, Antonella Monzoni, Stefania Adami, Carla Iacono, Marina Alessi, Malena Mazza, Laura Liverani, Federica Sasso, Elisa Paolucci Giannettoni, Sandra Lazzarini e Anna Voig. Saranno loro le 11 autrici protagoniste dell'evento, ospiti come da consuetudine in talk col pubblico nelle giornate del 21, 22, 28 e 29 luglio.

Lo dice un comunicato stampa, che prosegue:

Date clou dell'evento vedranno altresì la partecipazione della giovane “art sharer” Maria Vittoria Baravelli e del dottor Giuseppe Carrara per una lectio su letteratura e fotografia pensata in occasione del 66° Premio Bancarella; sempre in collaborazione col Premio e Fondazione Città del Libro, nella stessa giornata, è previsto l'incontro con Marina Alessi, sulla mostra Facce da leggere e la sua carriera di ritrattista. Altri ospiti dei due fine settimana sono: Cecilia Pratizzoli, fondatrice del Premio Voglino, domenica 22 luglio; la critica Orietta Bay, domenica 29 luglio – e sabato 28 luglio come moderatrice dell'incontro con Monzoni, Adami e Traverso; l'artista Roberto Carlone, domenica 29 luglio, su Vivian Maier, del quale è studioso appassionato – sua la curatela della mostra esposta al Castello dei Vescovi di Luni fino a ottobre prossimo.

Due i workshop: il primo di Fotografia Consapevole con Simona Guerra sabato 21 e domenica 22 luglio; il secondo di Collodio Umido con Eleonora Pellegri e Isabella Trucco domenica 29 luglio.

Due le performance che permetteranno al pubblico di avere un proprio ritratto: la prima sabato 21 e domenica 22 luglio con Ivana Galli e il suo “ritratto scomposto”; la seconda sabato 28 luglio di Ritratti Itineranti, al collodio e non, ancora con Pellegri e Trucco. Oltre a questo vi saranno eventi e un Circuito OFF che tra i locali del centro storico sarà esplorazione del mondo femminile contemporaneo. L'inaugurazione è fissata per venerdì 20 luglio alle 18.30 al Castello del Piagnaro e in quell'occasione l'associazione Lunicafoto, promotrice dell'evento, assieme al Comune di Pontremoli, che dà come sempre il proprio patrocinio, consegnerà il premio per il Photowalk organizzato in occasione del Tourday dello scorso febbraio, co-organizzatore per l'occasione dell'aperitivo d'apertura del “PFF 2018”. Maggiori informazioni sul sito e social network. L'evento

è patrocinato inoltre da FIAF e Consiglio Regionale della Toscana.

www.pontremolifotofestival.it

www.facebook.com/pontremolifotofestival

