Da Miss Parma in piscina alle meraviglie della natura: le foto più viste

Da Miss Parma in piscina alla magia della natura (che siano i Lagoni o le isole Lofoten, sul Circolo polare artico), dalle mostre sul Sessantotto alle foto dei lettori che hanno immortalato la "Super Luna": nelle fotogallery più cliccate della sezione Fotografia del nostro sito, nel 2018, la fanno da padrone la bellezza e le curiosità.

Considerando le foto e i video pubblicati nella sola sezione Fotografia (escludendo quindi altre sezioni come gossip, cronaca dei lettori e così via), ecco la "top ten" dei contenuti più apprezzati dai lettori.



1) Al primo posto c'è Mara Boccacci, Miss Parma 2018, fotografata da Luigi Vetrucci alla piscina Molinazzo di Lesignano Bagni

2) Sul secondo gradino del podio, la video-intervista a Giovanni Garani (con le foto in slideshow) sul suo viaggio nella magica natura delle isole Lofoten

3) "Fate l'amore senza paura!". Dai libri al porno, un tuffo nella rivoluzione del '68 (mostra a Fotografia Europea)

4) Benedetta Mazza saluta e ringrazia i fan con una foto su Instagram, dopo il Grande Fratello Vip

5) La magia dei Lagoni dall'alto: le foto di Giovanni Garani dal drone

6) Curiosità: un'oca a spasso... in via Trento (gennaio 2018)

7) La notte della "super luna" a Parma: le foto dei lettori

8) "La ragazza dei fiori": Sara Pinotti fotografata da Caterina Tanara

9) "Fire Arrows": un'arciera ai Boschi di Carrega. Ecco il set del fotografo Nicola Zanichelli

10) "Incontri di drammatica bellezza": Alberto Flammia racconta la Val d'Orcia con le sue foto

Segui la nostra sezione Fotografia