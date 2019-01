Torrechiara visto dall'alto di... un drone: foto e video di Giovanni Garani

Il castello di Torrechiara è un sempreverde per chi ama scattare foto (oltre all'aspetto culturale). Ma ogni volta può esserci qualcosa da "scoprire"... Giovanni Garani, presidente del gruppo Obbiettivo Natura, ha realizzato alcune fotografie e riprese dall'alto, usando un drone, nei giorni scorsi, all'ora del tramonto.

"La difficoltà maggiore nel fotografare un luogo così noto - spiega Garani - è data proprio dal riuscire a creare composizioni differenti, che non siano le stesse viste mille volte. In questo caso il drone si rivela molto utile, dal momento che, anche se non è certo più una novità, è sicuramente meno utilizzato di una macchina fotografica".

Nella gallery, ecco tre foto realizzate dal drone (non fermo immagine del video ma veri e propri scatti) e un video girato dall'alto.

