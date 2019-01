L'espressività della danza "catturata" in 25 scatti: mostra a Bibbiano

Volteggiano sul palco e regalano emozioni. Il pubblico è abituato a guardare il balletto in movimento... Ma che succede se ci fermassimo a guardare, se potessimo fermare l'attimo, per contemplare un ballerino o una ballerina di danza classica con le loro espressioni e pose? Il fotografo Marco Francalacci interpreta tutto questo con una serie di scatti che saranno in mostra a Bibbiano (Reggio Emilia), dal 25 gennaio al 15 marzo, al teatro Metropolis (via Gramsci 4).

L'espressività della danza è il titolo della mostra, che nasce da un'idea di Francalacci. Venerdì 25 gennaio la sala del Metropolis sarà aperta dalle 20; l'inaugurazione è fissata per le 21.

Saranno in mostra 25 foto, che ritraggono Sofia Cacciavellani, Laura Neviani, Lucrezia Porscia, Martina Asta, Gregorio Di Capua e i professionisti di Aterballetto Noemi Arcangeli e Alessandro Calvani.



Info:

"L'espressività della danza"

Inaugurazione venerdì 25 gennaio (mostra aperta fino al 15 marzo)

Ore 20 Apertura sala mostra

Ore 21 Inizio e inagurazione

Dove: Teatro Comunale Metropolis Bibbiano

Ingresso gratuito

Il video del backstage pubblicato su Facebook:



