La neve e i boschi: il fascino della natura in zona Lago Santo

Giovanni Garani, presidente del circolo Obbiettivo Natura, è tornato in zona Lago Santo per una serie di scatti nel fascino della natura in inverno.

Spiega Garani: "Fotografie scattate durante un'uscita fotografica di Obbiettivo Natura di domenica 3 febbraio, tra i Cancelli ed il lago Santo, nel parco Nazionale dell'Appennino tosco-emiliano, in alta Val Parma (ex parco dei Cento Laghi). La mattinata ha riservato diverse sorprese, dopo un sabato metereologicamente avverso, con forti piogge fino al pomeriggio inoltrato, tramutatesi in neve in serata. Neve fresca che, complice un meteo estremamente mutevole, con un'alternanza di timido sole e nuvole basse, ha regalato uno scenario fiabesco. Peccato solo non aver avuto qualche sprazzo di sole e di cielo azzurro in più...".

