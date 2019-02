Marco Gualazzini è tra i finalisti del prestigioso premio World Press Photo con le sue foto sul Ciad

Il fotografo parmigiano Marco Gualazzini è tra i finalisti del prestigioso premio internazionale World Press Photo. Non solo: oltre a concorrere per il premio "classico", Gualazzini è tra i finalisti anche del nuovo "Photo Story of the Year", riconoscimento creato quest'anno dalla Fondazione World Press Photo.

Gualazzini, che lavora per l'agenzia Contrasto, ha descritto la crisi umanitaria in corso in Ciad, nell'Africa centrale. E' in lizza per il premio con la foto Almajiri Boy. Secondo i giudizi della giuria pubblicati sul sito del premio, "c'è un'enorme crisi dei rifugiati e questo fotografo ci porta alle sue radici" e interseca i problemi ambientali e i conflitti che portano alle migrazioni. In definitiva, "è una foto che ti fa pensare".

Neil Aldridge, membro della giuria della nuova sezione "Photo Story of the Year", commenta la foto sul lago Ciad: "È una questione molto complessa da ritrarre e penso che il fotografo l'abbia fatto magnificamente, con vera abilità fotografica e narrativa".