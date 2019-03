"Milano-Parma andata e ritorno": mostra con le foto di Piermichele Borraccia

Venerdì 15 marzo alle 18, alla Torrefazione Gallo di piazzale San Bartolomeo, sarà inaugurata la mostra fotografica di Piermichele Borraccia “Milano_Parma_A/R”.

La mostra racconta un viaggio di andata e ritorno sulla tratta Milano-Parma, che inizia alle prime luci dell’alba e si chiude nel

crepuscolo della sera, rinnovandosi immutato nelle sue coordinate geografiche ogni giorno per 6 anni. Milano_Parma_A/R è un viaggio da pendolare fra pendolari, ma che a poco a poco dà voce a nuove inaspettate storie attraverso un linguaggio fotografico che alterna il ritratto al documentario sociale.

Protagonisti degli scatti sono le persone che con i loro volti e le loro storie diventano non più estranei ma compagni di viaggio,

uomini e donne che anche senza parlare condividono le loro esistenze solitarie. Nel bianco e nero, che il fotografo materano

utilizza non come vezzo artistico ma come precisa scelta stilistica, il pubblico riconosce meglio i contorni di questa interiorità, da cui inevitabilmente non può più chiamarsene fuori.

Come per il fotografo, anche lo spettatore alla fine ne uscirà cambiato. “Oggi non sono più solo – racconta Piermichele Borraccia, classe 1982 –, ma accompagnato dallo sguardo di coloro che negli anni ho incrociato e che certamente mi hanno arricchito”.

La mostra è gratuita e si può visitare da sabato 9 marzo a giovedì 4 aprile (il 15 marzo l'inaugurazione ufficiale).

