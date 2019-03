Alberto Ghizzi Panizza - fotografo professionista famoso per gli scatti di natura e per la sua collaborazione con l'oservatorio Esa in Cile - terrà un workshop fotografico dedicato alla macrofotografia nella sede del circolo fotografico Il Grandangolo (via Argonne 4, Parma). Il workshop si terrà sabato 13 e domenica 14 aprile (il programma completo è nella locandina in questa fotogallery).

Per informazioni sul corso: info@alberoghizzipanizza.com

Per le iscrizioni: g.lagrasta@alice.it

Scopri le novità della sezione Fotografia