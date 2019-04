Fabrizio Ferrari, in arte Fabrizio Effedueotto, racconta con una serie di scatti il suo recente viaggio in India assieme alla moglie.

"Più che un viaggio per svago è stato un gigantesco set fotografico - spiega il fotografo, che si è distinto a Parma per diversi set creativi -. Abbiamo vissuto in maniera molto intensa ed emozionante questa cultura fatta di forti contrasti. Ho cercato di catturare i visi delle persone indipendentemente dalla loro condizione sociale, ma sempre con profondo rispetto.

Siamo partiti nei primi giorni di marzo, cercando di vedere i luoghi più magici di questo fantastico Paese, da quelli più conosciuti come il Taj Mahal ai villaggi interni fino ai templi celati tra le montagne. Ma la gente... quella ci ha veramente toccato l'anima!".

Scopri le novità della sezione Fotografia