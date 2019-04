Mostre e performance artistiche: un "assaggio" di Fotografia Europea

Fotografia Europea è ai nastri di partenza: da domani (venerdì 12) a domenica 14 aprile, tante iniziative nel weekend inaugurale. Il calendario principale offre 24 mostre in dieci luoghi di Reggio Emilia, oltre alla collaborazione con lo Csac, dove si svolge la mostra "Nuove figure in un interno". Il cuore della manifestazione è nei Chiostri di San Pietro (via Emilia San Pietro 44, Reggio Emilia), freschi di restauro.

In questa fotogallery, ecco un piccolo assaggio delle mostre principali: da Samuel Gratacap, che racconta la Libia in guerra e le tragedie dei migranti, al fotografo americano Larry Fink, che ripercorre la sua carriera dagli anni '60 ad oggi. Diversi autori raccontano, anche da punti di vista inconsueti, la vita e la cultura del Giappone, Paese ospite di quest'anno.

Non solo foto: nel weekend inaugurale si potrà vedere una performance di due ballerini, incentrata sul rapporto fra persone "normodotate" e "disabili". Clément Haenen di Aterballetto ed Emanuele Lambertini, schermitore paralimpico, propongono uno spettacolo fra danza e musica. La performance è prevista sabato alle 19, alle 20 e alle 21 e domenica alle 17, alle 18 e alle 19 (ingresso a pagamento con sconto per chi ha il biglietto di Fotografia Europea; prenotazione obbligatoria sul sito aterballetto.it o chiamando il numero 0522-273011).

Nel circuito Off espongono anche autori parmigiani: il circolo Parmafotografica, Erika Sereni e Loredano Leonardi (in via Che Guevara 53/D a Reggio).

