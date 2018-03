Ascolti tv: Italia-Argentina è il programma più visto

Gli azzurri di Di Biagio sono stati sconfitti sul campo ma hanno vinto... nella "gara" degli ascolti tv. La partita di ieri in amichevole con l’Argentina a Manchester ha vinto su Rai1 il prime time con 6 milioni 298mila spettatori e uno share del 24.5%. Su Canale5 La Ragazza del Dipinto è stata vista da 2 milioni 391 mila spettatori (11.08% di share).

Su Rete4 per Quarto Grado 1 milione 582 mila spettatori (8.57%). Su Rai2 la puntata di Nemo - Nessuno escluso ha registrato ascolti in crescita e un seguito di 1 milione 362 mila spettatori (6.3%). Su Italia 1 Richie Rich - Il più Ricco del Mondo ha toccato 1 milione 387 mila spettatori (5.39%) nella prima parte e 1 milione 747 mila (8.47%) nella seconda. Su La7 Propaganda Live condotto da Diego Bianchi ha registrato 852 mila spettatori con uno share del 4.76%. Su Rai3 l’esordio del nuovo programma con Massimo Gramellini e Ambra Agioini Cyrano ha raccolto 783 mila spettatori (3.6%).

A livello complessivo le reti Rai si sono aggiudicate il prime time con 10 milioni 354 mila e il 40.23% (per Mediaset 8 milioni 197 mila e il 31.85%) e l’intera giornata con 3 milioni 801 mila spettatori e share del 35.62% (per Mediaset 3 milioni 497 mila e il 32.76%). Cologno Monzese si è imposto in seconda serata con 4 milioni 167 mila telespettatori (35.76%) contro i 3 milioni 153 mila (27.06%) della Rai. La7 - segnala la rete - è sesta in prime time (20.30 - 23.30) con il 4.87% di share e quinta nella giornata (07.00 - 02.00) con il 5.45% di share.



Vasta la copertura informativa di ieri durante tutta la giornata per seguire le votazioni per i Presidenti delle Camere: il TG1 ha seguito in tutte le sue edizioni i vari momenti delle votazioni, dal TG1 delle 13.30 con 3 milioni 377 mila (21.1%) a quella delle 16.30 con 1 milione 369 mila (11.8%), al TG1 delle 20 con un seguito di 5 milioni 670 mila (24.3%); il TG2 ha coperto la giornata politica già nell’edizione delle 13 vista da 2 milioni 257 mila (15.3%), con uno Speciale alle 14.15 seguito da 797 mila (5%) e la sera nell’Edizione delle 20.30 con 1 milione 985 mila (7.7%). Il Tg3 sin dalla mattina ha seguito la giornata Parlamentare subito dopo Agorà alle 10 con uno Speciale Rai Parlamento visto da 398 mila (6.4%) e alle 12 con uno TG3 Speciale seguito da 892 mila (6.7%). Nel pomeriggio alle 15.30 nuovo Speciale che ha segnato 554 mila (4.4%), mentre quello delle 17 ha ottenuto 820 mila (6.5%). Il Tg5 delle 20 ha messo a segno 4 milioni e 834 mila spettatori (20.22%). La #maratonementana di Enrico Mentana nei due speciali in onda al pomeriggio con collegamenti, ospiti e commenti sul primo voto di Camera e Senato ha fatto registrare nel primo appuntamento (dalle 13.29 alle 14.14) il 6.03% di share con 962 mila spettatori. La seconda parte (15.44 - 20.35) ha totalizzato il 5.49% di share con 836 mila telespettatori e 5 milioni 443 mila contatti.