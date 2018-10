Cagliari-Bologna 2-0: foto e cronaca della partita

Il Cagliari vince di testa contro il Bologna: due schiacciate di Joao Pedro e Pavoletti decidono lo scontro diretto per la salvezza che si è disputato nella Sardegna Arena. Per i sardi un 2-0 che significa sorpasso dei felsinei in classifica e ritorno al gol dopo tre giornate senza esultanze. Ma soprattutto la scoperta di un giocatore che aveva già in casa: Castro. Impiegato per la prima volta come trequartista, ha piazzato gli assist decisivi con due colpi di genio.

Per il Cagliari è la seconda vittoria in campionato, la prima in casa. Per il Bologna una sconfitta che conferma l’altalena delle ultime giornate (una sì e l’altra no). E la crisi in trasferta: l’unico punto raccolto rimane quello di Frosinone. La superiorità numerica a centrocampo in Sardegna è servita a poco. Perché nella linea mediana nessuno è andato oltre il compitino. Nessuna iniziativa, nessun tiro in porta nel primo tempo. E nella fase difensiva? E’ bastato un dribbling per mandare in aria schemi e 0-0.

Il gol del Cagliari al 22' è in qualche modo un premio alle scelte di Maran. Innanzitutto, perché Castro, promosso trequartista, fa una giocata da numero 10, saltando Calabresi e dosando un assist in area. Per chi? Per Joao Pedro, schierato seconda punta accanto a Pavoletti: senza l’avanzamento in attacco, il brasiliano, dimenticato da Danilo, non sarebbe stato lì a mettere dentro di testa dall’area piccola. Situazione che si ripete alla mezz'ora: centro di Castro, ma Joao Pedro questa volta, sempre solo e sempre di testa, fallisce il bersaglio. E il Bologna? Spento come lo è spesso quando è lontano dal Dall’Ara. Il primo tiro in porta arriva al 5' della ripresa con Falcinelli dopo che Inzaghi ha riproposto, con l’ingresso di Krejci, l’undici iniziale delle vittorie contro Roma e Udinese. Qualcosa con lui si muove: in effetti Nagy al 15' costringe Cragno a una 'paratonà da Nazionale azzurra.

Ma anche Skorupski è bravo a evitare il 2-0 contro Joao Pedro. Solo questione di tempo. Perché Castro tira fuori un nuovo numero: salta Svanberg e crossa di esterno destro. E lì entra in gioco l’implacabile Pavoletti: terzo gol in campionato. E terzo gol di testa.