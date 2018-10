Ascolti tv: Barcellona-Inter fa il pieno di ascolti

La partita di Champions League giocata dall’Inter contro il Barcellona e trasmessa ieri sera da Rai1 ha vinto il prime time con 4 milioni 656 mila spettatori e uno share del 18.41%.

Su Rai2 anche il secondo appuntamento con Rocco Schiavone, la serie interpretata da Marco Giallini ha realizzato 2 milioni 656 mila spettatori (10.95% di share). Su Canale5 Che Bella Giornata ha ottenuto 2 milioni 393 mila telespettatori (10.4%). Su Rai3 la trasmissione di Federica Sciarelli Chi l’ha visto? ha raggiunto 2 milioni 154 mila spettatori (10.09%). Su Italia1 Harry Potter e la Pietra Filosofale è stato visto da 1 milione 279 mila spettatori (6.4%). Su Rete4 Il Segreto ha avuto 1 milione 738 mila spettatori (6.7%) nella prima parte e 1 milione 665 mila (8%) nella seconda. Su La7 per Atlantide 580 mila spettatori con uno share del 2.6%.

Complessivamente le reti Rai hanno conquistano la prima serata con 10 milioni 356 mila spettatori (40.6%), la seconda con 4 milioni 61 mila spettatori (35.52%) e le 24 ore con 3 milioni 657 mila spettatori (37.14%). Mediaset ha segnato 7 milioni 429 mila spettatori (29.09%) in prime time, 3 milioni 603 mila spettatori (31.51%) in seconda serata, 3 milioni 140 mila spettatori (31.89%) nell’intera giornata.

Per quanto riguarda l’informazione, il Tg1 delle 20 ha avuto una media di 5 milioni 304 mila telespettatori (23.4%). Il Tg5 alla stessa ora ne ha ottenuti 4 milioni 239 mila (18.4%), mentre il Tg La7 ne ha segnati 1 milione 433 mila (6.3%).

In seconda serata l’appuntamento con il programma di Bruno Vespa Porta a porta è stato visto da 806 mila spettatori (10%). Su Rai2 il programma Eroi di strada condotto da Ilenia Petracalvina ha raggiunto 835 mila spettatori (6%).

La Rai segnala anche nel day time di Rai1 il programma di Caterina Balivo Vieni da me visto da 1 milione 493 mila spettatori (11.2%). Nel preserale L’Eredità su Rai1 si è imposta con 4 milioni 420 mila spettatori (23.1%). Nell’access prime time su Canale5 Striscia la Notizia ha messo a segno 4 milioni 84 mila telespettatori e uno share del 15.8%. Su La7 Otto e Mezzo è stato seguito da 1 milione 834 mila spettatori (7.2%). Su Rai2 Quelli che dopo il Tg ha avuto una media di 1 milione 737 mila spettatori (6.7%) e su Rai3 Non ho l’età 1 milione 429 mila (6%).