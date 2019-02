Nove gialli e un rosso: pallido 0-0 tra Spal e Torino

(ANSA) - Più Spal che Torino nell’anticipo all’ora di pranzo al "Paolo Mazza". Per un pareggio che frena le ambizioni d’Europa dei granata e tiene i biancazzurri di casa in sicurezza dalla zona salvezza. Ma il «tremendismo» granata, stavolta, è stato più biancazzurro che torinista. La squadra di Mazzarri ha iniziato anche bene, con discreto piglio, però è durato poco ed è sceso ben presto nella mediocrità. Da metà della prima frazione in poi è stata la Spal a macinare gioco, fare la partita ed avvicinarsi alla vittoria. E quando al 19' della ripresa il Toro è rimasto in dieci per l’espulsione di N'Koulou (doppio giallo), i granata hanno doppiamente badato al sodo: fuori una punta (Zaza) e difesa a «quattro». La Spal ha controreplicato col tridente, però a conti fatti ha prodotto una sola grande occasione da gol con Valoti.

Mazzarri in partenza sceglie la strada della continuità: schiera lo stesso undici che la settimana scorsa ha piegato l'Inter (quindi Zaza-Belotti coppia d’attacco), unica variazione Moretti in difesa al posto dell’acciaccato Djidji. Semplici, invece, mette in panchina l’ex Valdifiori per rilanciare Valoti che fa «reparto» con Lazzari a destra. La mossa porta ad una variazione tattica: Missiroli è diga in mezzo al campo. In avvio Torino più manovriero, ma con Rincon a costruire gioco i rifornimenti per le punte sono scarsi. Le prime sortite sono comunque granata: al 19' contropiede di Belotti con tiro rasoterra deviato in angolo da Viviano. E al 21', su corta respinta da corner, Rincon al volo alto. La Spal reagisce, prende campo con un Missiroli padrone della terra di mezzo. Al 25' diagonale alto di Antenucci, tre minuti dopo l’occasione d’oro con colpo di testa di Fares (bel cross di Kurtic) e paratona di Sirigu che toglie il pallone da sotto la traversa. Gara bella e vivace.

Nella ripresa i biancazzurri hanno mantenuto linea alta e possesso palla. Torino quasi intimidito, incapace di mettere la testa fuori dal guscio. Al 18' un destro forte ma centrale chiama in causa Sirigu, un minuto dopo secondo giallo per N'Koulou. Entra Baselli per Zaza, Torino con difesa a quattro: De Silvestri, Izzo, Moretti e Aina. La Spal alla mezz'ora si divora la migliore palla gol del match: traversone da destra di Lazzari, appoggio di testa per l’accorrente Valoti che a centroarea spara di destro oltre la traversa. Il tecnico Semplici toglie Cionek e inserisce la terza punta (Floccari) ma la partita non si sblocca.