Il Napoli vince al Tardini, Ancelotti: "Vorrei che giocasse sempre così"

"Molto bene la nostra fase offensiva, i ragazzi si sono comportati alla grande". Lo dice con la solita voce, senza mostrare emozioni, ma Carletto Ancelotti è decisamente soddisfatto del suo Napoli dopo la vittoria sul Parma. Negli ultimi match, Europa League esclusa, i partenopei avevano costruito tanto e segnato poco. Non è stato così al Tardini.

"Mi piacerebbe che la squadra giocasse sempre così, con questa aggressività e questo palleggio - aggiunge Ancelotti - Dobbiamo però ancora migliorare. Nei primi dieci minuti della ripresa rischiavamo di riaprire il match". Ma il Napoli per la verità non ha mai rischiato. Merito "della nostra aggressività e nella grande attenzione che abbiamo mostrato nel marcare Gervinho e Inglese. Abbiamo fermato tutte le loro ripartenze", conclude Ancelotti che, come svela Milik, ha avuto un ruolo importante nel primo gol, su punizione, del polacco. "E' lui che mi ha detto di tirare così - dice l’attaccante -. E’ arrivato Koulibaly e mi ha detto che il mister mi consigliava quel tiro perchè la barriera di sarebbe alzata". Detto, fatto. Un tiro beffardo sotto le gambe di tre giocatori del Parma che, dice ancora il polacco, "dimostra come noi non molliamo il campionato". Insomma un avvertimento per la Juventus che affronteremo la prossima settimana e che vogliamo battere a tutti i costi". Bianconeri su cui Ancelotti aggiunge: "E' un confronto che vogliamo fare con gioia, con entusiasmo e grande volontà".





