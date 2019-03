"Congelata" la vittoria di Dovizioso: i 4 team fanno appello contro la direzione di gara

Andrea Dovizioso succede a se stesso sul gradino più alto del podio in Qatar e comincia nel modo migliore l’ennesima rincorsa al titolo della MotoGp. Come nel 2018, il forlivese della Ducati ha strappato la vittoria a Marc Marquez in volata, grazie al motore «infinito» della sua rossa, precedendo il campione del mondo di appena 23 millesimi. Per gioire completamente "Dovi" dovrà però attendere. Quattro squadre hanno fatto appello contro la decisione della direzione di gara di confermare la vittoria.



Subito dopo la bandiera a scacchi Aprilia, Honda, Ktm e Suzuki hanno sporto reclamo contro l’appendice montata dalla Ducati sul forcellone, davanti alla gomma posteriore, sostenendo che fosse permessa solo in caso di pioggia. Il ricorso è stato respinto dalla direzione di gara - perché quella sorta di piccolo spoiler non avrebbe una funzione aerodinamica e servirebbe solo a raffreddare la temperatura della gomma - ma i quattro team hanno presentato appello. Della vicenda si occuperà nei prossimi giorni la commissione d’Appello della Federazione motociclistica internazionale (Fim), con sede a Ginevra. Intanto la classifica del gp del Qatar resta congelata.