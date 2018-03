E' di 5 turisti morti il bilancio dello schianto di un elicottero ieri sera a New York, nell’East River, che separa Manhattan da Queens. Ferito in maniera non grave il pilota.

Due delle vittime sono morte sul colpo, mentre le altre tre erano state recuperate e ricoverate in gravi condizioni. Il velivolo avrebbe preso fuoco prima di cadere in acqua. Si indaga sulle cause dell’incidente.

Video: i primi soccorsi