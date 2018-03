Si schianta aereo in Nepal: almeno 50 morti, ci sono superstiti Foto

Un aereo della compagnia privata bengalese US-Bangla Airlines, in volo fra Dacca e Kathmandu, si è schiantato al suolo oggi all’aeroporto internazionale della capitale nepalese. La polizia aveva annunciato che ci sono almeno 38 morti, 23 feriti e 10 dispersi ma secondo l'esercito le vittime sono almeno 50.

fonti sanitarie hanno comunicato che dei 25 feriti trasferiti in ospedale, 7 hanno perso la vita. Lo riferisce il quotidiano The Himalayan Times.

Intanto il quotidiano nepalese Republica ha pubblicato via Twitter la foto di decine di sacchi di colore giallo con cadaveri all’interno allineati al suolo vicino al luogo del disastro. In un video dello stesso giornale, l’aereo appare completamente distrutto e spezzato in due parti, distanti fra loro.

L’aereo coinvolto nell’incidente è un Bombardier Dash Q-400 configurato per trasportare un massimo di 78 passeggeri.

Secondo il portavoce dell’aeroporto internazionale Tribhuvan (Tia), Premi Nath Thakur, il velivolo, che aveva visibilmente perso velocità nella fase di atterraggio, ha sbandato nell’impatto con il suolo, uscendo fuori pista e schiantandosi su un campo di calcio vicino allo scalo.

Vigili del fuoco, ambulanze ed una unità dell’esercito nepalese si sono recati sul posto per i soccorsi.

Le operazioni di volo nell’aeroporto sono state completamente sospese.