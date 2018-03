I pupi siciliani, l’interazione di marionette e musica, il teatro d’ombre, l’animazione con oggetti, con pupazzi da tavolo e su nero, il cunto, tecnica di narrazione di antica e misteriosa origine. I tantissimi linguaggi e i diversi strumenti per comunicare che alimentano la plurisecolare ricchezza espressiva del teatro di figura, con la sua capacità di sollecitare anche sul piano sensoriale l’attenzione dello spettatore, trovano espressione al Teatro al Parco di Parma, dal 23 al 28 marzo, nella quinta edizione di Impertinente festival di teatro di figura, l’iniziativa promossa dal Teatro delle Briciole e dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Parma, in collaborazione con il Castello dei Burattini/Museo Giordano Ferrari di Parma, con il contributo del Ministero dei beni Culturali e della Regione Emilia Romagna, con il sostegno della Fondazione Monteparma e con la collaborazione dell’Università di Parma.

L’identità culturale di Impertinente si esprime non solo nella predilezione per una ampia varietà di tecniche e linguaggi ma anche per una grande ampiezza di opzioni di scrittura teatrale, di orizzonti di ricerca e di poetica, di rapporti che gli artisti instaurano con la realtà contemporanea e con la memoria, recente e passata, e di relazione con il pubblico che ne deriva, che può comprendere, in modo molto ricco e articolato, il pubblico adulto oppure la condivisione di adulti e bambini. E’ un orientamento di visione, questo di Impertinente, che può permettere agli spettatori di percepire con immediatezza uno degli aspetti del teatro di figura, l’estensione appunto di scelte poetico-formali e di destinatari, che ne fanno un unicum nel panorama delle arti sceniche. Un indirizzo che, lungo i cinque anni che hanno condotto alla presente edizione, intende contribuire a dare a Impertinente un profilo riconoscibile che vuole fare di Parma una delle città punto di attrazione nazionale per artisti, studiosi e appassionati di questo genere teatrale.

E’ in questa cornice che acquista una valenza precisa la compresenza, nel calendario del festival, di progetti capaci di parlare a pubblici plurali, con idee di teatro diverse ma dialoganti tra loro. Come il raffinato «teatro visuale e musicale» della compagnia franco-argentina La mue/tte, composta da Santiago Morerno e Delphine Bardot, che presentano con Les folles un trittico per adulti dedicato alla forza viscerale e collettiva delle madri (le folli del titolo) dei desaparecidos, vittime 40 anni fa della dittatura militare argentina. Ad adulti e bambini dai quattro anni si rivolge invece la originale riscrittura “da tavolo” che Fabrizio Pallara, per il Teatro delle Apparizioni, persegue di grandi classici delle fiabe per bambini, da Cappuccetto rosso a I tre porcellini, da Il Pesciolino d’argento a Hansel e Gretel (Fiabe da tavolo I e II).

E’ dentro questa visione ampia delle potenzialità e delle riuscite espressive del teatro di figura che la ricerca drammaturgica sull’interazione tra figura e animazione di Riserva Canini, che nel suo nuovissimo lavoro per adulti, Il mio compleanno, fonde ombre e sonorizzazione dal vivo per raccontare i desideri e le fragilità del presente, si confronta con i viaggi di crescita e maturazione dedicati ad adulti e bambini ed evocati dal Teatro del Buratto in Becco di rame con animazione di pupazzi su nero, dalla Compagnia Burambò ne Il fiore azzurro con animazione di pupazzi e narrazione in interazione fisica con l’attrice in scena. Burambò è anche presente con Le montagne dei giganti, un laboratorio rivolto ai bambini di costruzione di un burattino ispirato a una fiaba di Max Bolliger, celebre scrittore di letteratura per l’infanzia e studioso di pedagogia.

Assume così un particolare valore, quasi di simbolo della possibilità di un connubio nella stessa figura d’artista tra classico e moderno, meglio ancora del valore contemporaneo del classico, della sua natura non rassicurante ma dirompente, impertinente appunto, il fatto che il festival sia prima anticipato, il 17 marzo, e poi attraversato straordinariamente da un artista come Mimmo Cuticchio, al centro di The artist is present, prima edizione, in collaborazione con il Teatro delle Briciole, di un progetto del Comune di Parma che prevede ogni anno la permanenza in città di un artista invitato a lavorare in uno spazio pubblico per lasciare in dono, alla fine del periodo, una sua creazione alla comunità. Cuticchio anticipa il festival con A singolar tenzone, appassionante narrazione per adulti del repertorio epico-cavalleresco dei paladini di Francia con la antichissima tecnica del cunto, ritmata dall’unione di voce e sapiente gestualità. Per un pubblico di adulti e bambini i pupi e il loro mondo fantastico trovano invece espressione piena in Aladino di tutti i colori, in cui da una celebre favola de Le mille e una notte Cuticchio trae ispirazione per comporre un apologo sulla convivenza tra cultura occidentale e cultura orientale.

PROGRAMMA

Mimmo Cuticchio. The artist is present

17 marzo ore 21, Teatro al Parco

Associazione Figli d’Arte Cuticchio

A SINGOLAR TENZONE

Cunto di e con Mimmo Cuticchio

Per adulti, ingresso libero

23 marzo ore 21, Teatro al Parco

La Mue/tte (Francia)

LES FOLLES

Percorso marionettistico e musicale

Di e con Santiago Moreno e Delphine Bardot

Per adulti

24 marzo ore 17.30, Teatro al Parco

Teatro delle Apparizioni

FIABE DA TAVOLO I

Cappuccetto rosso e I tre porcellini

Di e con Fabrizio Pallara

Dai 4 anni

Mimmo Cuticchio. The artist is present

24 marzo ore 21, Teatro al Parco

Associazione Figli d’Arte Cuticchio

ALADINO DI TUTTI I COLORI

Da una favola delle Mille e una notte

Di Mimmo Cuticchio

Dai 6 anni

24 marzo ore 22.30, Teatro al Parco

Riserva Canini, Campsirago Residenza

IL MIO COMPLEANNO

Con Marco Ferro e Stefano De Ponti

Per adulti

25 marzo ore 16.30 - 26, 27, 28 marzo ore 10, Teatro al Parco

Teatro del Buratto

BECCO DI RAME

Dal libro omonimo di Alberto Briganti

Con Nadia Milani, Matteo Moglianesi, Serena Crocco

Dai 3 anni

25 marzo ore 17.30, Teatro al Parco

Teatro delle Apparizioni

FIABE DA TAVOLO II

Il pesciolino d’argento e Hänsel e Gretel

Di e con Fabrizio Pallara

Dai 4 anni

26 marzo ore 10, Teatro al Parco

Compagnia Burambò

IL FIORE AZZURRO

Di e con Daria Paoletta

Dai 6 anni

LABORATORIO

25 marzo dalle 10.30 alle 12.30, Teatro al Parco

LE MONTAGNE DEI GIGANTI

Laboratorio di costruzione di un burattino ispirato all’omonima fiaba di Max Bolliger

A cura di Daria Paoletta e Raffaele Scarimboli della Compagnia Burambò

Per bambini dai 6 anni

BIGLIETTERIA

Spettacoli 6 €

Promozione speciale 24 marzo: Aladino di tutti i colori + Il mio compleanno: 6 €

Laboratorio Le montagne dei giganti 6 € (gratuito per gli accompagnatori adulti)

L’iscrizione al laboratorio dà diritto ad un biglietto per uno spettacolo a scelta di Impertinente - Festival di teatro di figura

VENDITA BIGLIETTI

I biglietti sono in vendita presso:

■ la biglietteria al Teatro al Parco, Parco Ducale 1, Parma. Orario di apertura: da martedì a venerdì dalle 11 alle 14.30; giovedì dalle 11 alle 17.

■ Ufficio Informazioni Turistiche IAT (Piazza Garibaldi 1, Parma), Tabaccheria Lottici (Piazza Ghiaia 33/D, Parma) e gli altri punti vendita Vivaticket, oppure sul sito www.vivaticket.it. Il diritto di prevendita è pari all'11% del costo del biglietto.

INFORMAZIONI

Tel. 0521 992044 – 989430, www.impertinentefestival.com, Facebook: @impertinentefestival

L’illustrazione di copertina della quinta edizione Impertinente è di Andrea Bovaia.