In viale Mentana a tutta velocità: distrugge almeno sei auto in sosta

Ore, 23, viale Mentana all'altezza dell'incrocio di stradello San Girolamo. La raccontano come un'auto a tutta velocità che prima si è scontrata con un altro veicolo che percorreva la strada e poi ha finito la sua corsa facendo "filotto"di diverse auto parcheggiate sotto casa dai residenti e scaraventate sul marciapiede. Almeno sei, pesantemente danneggiate, per cui è stata necessaria la rimozione da parte di una ditta specializzata. Distrutte un’Audi, una Renault Capture, danneggiate due Bmw, una 500 e una Toyota. La scena era corredata da pezzi di auto sparsi nel raggio di 30 metri e vetri volati ovunque, tra cui sul davanzale di una finestra.

Sul posto la Polizia municipale due ambulanze del 118, che hanno trasportato al Maggiore due feriti, uno in condizioni di media gravità, l'altro con lievi contusioni: sono stati gli airbag ad evitare conseguenze peggiori.

Secondo una testimonianza, il guidatore dell'auto "impazzita" sarebbe risultato senza patente.

"Mentre guardavo la tv ho sentito una macchina che arrivava fortissimo e praticamente senza frenare si è immessa su tutte le auto parcheggiate scaraventandole sul marciapiede - racconta una residente - Per fortuna non passava nessuno e anche le auto non avevano nessuno a bordo. Ma lo spavento è stato fortissimo".

A bordo dell'auto, un giovane uomo e una ragazza, che alle proteste dei proprietari delle auto avrebbe reagito con un gesto volgare.

"L’indifferenza di questi due personaggi è stato ciò che rimane impresso", racconta ancora la testimone.

"Questo punto della strada - continua - è stato segnalato molte volte: le auto vanno molto forte e ci sono stati parecchi incidenti, e ora stiamo pensando di promuovere una petizione".