Incendio nella notte a Colorno. In fiamme due auto parcheggiate all’interno dell’area residenziale di via Roma. Il rogo è scoppiato poco dopo l’una. Le fiamme si sono originate, per cause in via di accertamento, da una Bmw e si sono poi estese ad una Renault Twingo parcheggiata nelle immediate vicinanze.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Parma ed i carabinieri della stazione di Colorno. “Abbiamo sentito scoppiare le gomme delle auto – raccontano alcuni residenti -. Ci siamo affacciati alle finestre ed abbiamo visto le due macchine in fiamme”.

c.cal.