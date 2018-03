Un gol al 45', un altro a fine partita: Parma sconfitto dall'Entella 2-0

Il Parma perde 2-0 nella trasferta in casa dell'Entella. I padroni di casa segnano in entrambi i casi sullo scadere del tempo regolamentare: primo gol al 45', secondo gol al 43' della ripresa.

I crociati ci provano, sfiorano più volte il gol con Scavone, Calaiò e Dezi ma il gol non arriva. Sul finire del primo tempo, cross di Aliji per De Luca, appoggio dal fondo in direzione di La Mantia che di testa non sbaglia: Entella in vantaggio 1-0 e subito squadre negli spogliatoi. Poi nel finale, al 90', raddoppio dell’Entella ancora con La Mantia.

Sul finale della partita, tra l'altro, mister D'Aversa è espulso per proteste dopo un parapiglia.



Il Parma resta quindi fermo a 44 punti all'ottavo posto (ha perso un'occasione d'oro per la risalita in classifica, fa notare Paolo Grossi nel suo video-commento), mentre la Virtus Entella sale da 29 a 32 punti, guadagnando tre punti preziosi per la sua posizione in classifica.

La prossima partita del Parma al Tardini contro il Foggia.





Video

Il commento di Paolo Grossi: "Sconfitta dolorosa e inaspettata"

I risultati di tutte le partite

La classifica della serie B

Secondo tempo

49' Triplice fischio: Entella-Parma 2-0

45' Il gioco riparte, mancano ormai solo i minuti di recupero

43' Aramu segna il secondo gol. Lucarelli si lamenta

42' Tiro di Vacca da centrocampo, Calaiò è davanti alla porta e tira ma il pallone va fuori

38' Contatto fra Aliji e Gazzola. Il giocatore crociato resta a terra dolorante: entra lo staff medico

33' Vacca si fa pericoloso: il Parma continua a provare a sbloccare il risultato, fermo sull'1-0 per l'Entella

30' Azione di Baraye, che tira ma Iacobucci para

29' Parma in difficoltà, mentre i padroni di casa continuano a spingere

21' Colpo di testa di Dezi, che va vicinissimo al gol

13' La Mantia sfiora il gol del raddoppio

4' Calaiò in fuorigioco, punizione per l'Entella

1' Fuori Munari, dentro Vacca: al via il secondo tempo. Si gioca sotto la pioggia



Primo tempo

46' Dezi cerca il gol ma il pallone va fuori

45' Entella in vantaggio con un gol di La Mantia

42' Scontro di gioco, Lucarelli finisce a terra: arriva lo staff medico, il capitano deve lasciare momentaneamente il campo. Ma poco dopo rientra: ristabilita la parità numerica

35' Tiro in porta di Calaiò: ancora una volta il Parma è vicino al gol ma il pallone va fuori

30' Rimessa laterale a favore della Virtus Entella. Il ritmo sta rallentando un po' rispetto alla prima fase della gara

28' Acampora lancia De Luca in contropiede, la "Zanzara" corre ma al momento della conclusione non centra la porta

27' Azione di Acampora e De Luca ma il tiro è troppo alto: Entella vicino al gol

21' Corner per il Parma, ci arriva Scavone di testa ma la sua mira è imprecisa

19' Scavone tira verso la porta ma la palla va sopra la traversa

17' Aliji tira in porta ma Frattali salva il risultato

15' Azione di Scavone e Da Cruz: il Parma sfiora il gol ma Aliji ferma il pallone

13' Calcio di punizione per la Virtus Entella

11' Ammonito Acampora, che ha fermato fallosamente Baraye

9' I padroni di casa continuano ad attaccare

8' Virtus Entella attacca De Luca è in fuorigioco

7' Punizione per il Parma

6' Pallone a Scavone ma l'arbitro fischia per una scorrettezza di Gatto

5' Prima occasione per il Parma: Baraye sfiora il gol

3' De Luca a terra

2' Corner dalla destra, Iacobucci vola e fa suo il pallone in tuffo.

1' Primo pallone per Da Cruz

