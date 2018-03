Mondiali di Pesto con il mortaio: vince un 39enne sommozzatore

E’ il sommozzatore Emiliano Pescarolo, 39 anni, di Garbagnate Milanese, residente a Genova, il vincitore della settima edizione del Campionato mondiale di Pesto genovese al mortaio. Pescarolo si è aggiudicato il 'pestello d’orò del valore di 2.500 euro. «E' un’emozione incredibile, un’avventura partita per gioco, non mi sarei mai aspettato di vincere», ha detto. Un pò di confusione al momento della proclamazione perchè gli organizzatori, per errore, avevano indicato come vincitore al microfono Paolo Pizzorno, residente a Genova Pegli. Cento i concorrenti, 80 italiani (55 liguri) e 20 stranieri provenienti da Francia, Spagna, Repubblica Ceca, Stati Uniti, Brasile, Messico, Norvegia. Un concorrente di 72 anni è arrivato dalla Scozia. Il 28enne Dylan Lowe di Hong Kong è stato premiato come concorrente proveniente da più lontano. In gara due amiche libanesi, una arrivata tra i dieci finalisti insieme a due milanesi. Li hanno valutati 30 giudici: chef, degustatori, giornalisti enogastronomici.

La manifestazione è collegata alla 'Settimana del Pestò, organizzata da Regione, Camere di Commercio e Comuni per raccogliere le firme a sostegno del progetto di candidatura del pesto a patrimonio Unesco. L’età media dei concorrenti è stata di 49 anni. La più giovane una studentessa genovese di 18 anni, la concorrente più anziana, 84 anni, è di Davagna (Genova).