Nevica in Appennino. Ci sno fra 10 e 20 centimetri di neve in Valceno e Valtaro, con temperature attorno allo zero. Una decina di centimetri di neve nella notte anche in ValParma, mentre a Schia, Prato Spilla e Alta Val Parma si misurano fino a 30 di centimetri di neve fresca.

