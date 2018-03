Ancora tensione fra i personaggi dell'Isola dei famosi. A Mara Venier pare oproprio non essere piaciuto il selfie di Eva Henger e Francesco Monte, insieme al Maurizio Costanzo Show. Nei giorni scorsi la Henger aveva accusato Monte di aver fumato "canne" sull'Isola. La Venier, che partecipa come opinionista, sul suo profilo Instagram pubblica il selfie di Henger e Monte commentando: "Molto rumore per nulla". Un'aperta citazione da William Shakespeare, con tanto di hashtag dedicato al Bardo. Subito dopo però un altro hashtag più tagliente all'indirizzo dei due fotografati: #avetelafacciacomeilc(...). Seguono più di 8mila commenti...