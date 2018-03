Prima avevano sconfitto il Lazio, stavolta affossano la Campagnia a "suon" di tortelli d'erbetta col tocco in più della riduzione di corniolo. E' bis per Mario Marini e Barbara Dall’Argine, che alla Prova del Cuoco, il programma in onda su Rai Uno condotto da Antonella Clerici, hanno sbaragliato la saporita concorrenza portando in trionfo i sapori di Compiano. E adesso si preparano per la terza sfida.