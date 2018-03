Alma, la fine dei corsi si celebra in un buffet "alla Giovannino Guareschi" Foto

Nel nome di Giovannino Guareschi ieri ad Alma (la scuola internazionale di cucina di Colorno) si è festeggiata la fine del corso residenziale, con i giovani chef pronti a chiudere la loro preparazione con stage nei migliori ristoranti d'Italia e d'Europa.

E come festeggiare in questo 2018? Ricordando la figura di Giovannino Guareschi (nato nel 1908 e morto nel 1968) e con lui la Bassa rivierasca, Don Camillo e Peppone. Passando per la tavola. Anzi per un immenso buffet che ha deliziato più di seicento persone, tra dirigenti, impiegati, docenti, alunni e invitati da Alma.

L'articolo completo sulla Gazzetta di Parma in edicola.