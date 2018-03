Modella curvy sposa "Mister Addominali": insultata sui social network

Drew Kutcher fa il personal trainer, ha un fisico statuario ed è soprannominato "Mister Addominali". Lei, la 29enne Jenna Kutcher, è una modella curvy e fa la blogger. I due si sono sposati. Tutto bello e romantico ma... sui social network sono arrivati gli insulti verso la modella. In queste manifestazioni di bullismo via internet, la giovane sarebbe "accusata" di avere un marito "troppo bello", che lei "non merita". In gergo si chiamano "haters", cioè persone che odiano qualcuno sfogandosi con messaggi sul Web. A loro Jenna ha risposto con un post su Facebook: "Quest'uomo ha abbracciato ogni curva, ogni fossetta e brufolo - scrive tra l'altro la giovane - e mi ha sempre ricordato che sono bella anche quando il mio dialogo interiore non corrisponde (e quando non mi faccio la doccia da giorni). Quindi sì, le mie cosce si baciano, le mie braccia sono grandi e il mio sedere è turbolento ma c'è solo più di me da amare e ho scelto l'uomo che poteva gestire tutto ciò (e tanto altro ancora!). Io sono molto più del mio corpo e anche tu. Tocca due volte se il vero amore non vede le dimensioni".

Foto dai social network