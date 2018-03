Tardini, il Foggia in dieci passa in vantaggio: 0-1. Le modifiche alla viabilità

Dalle 12.30 al Tardini il Parma sfida il Foggia: tanti i tifosi foggiani arrivati a incitare la squadra ospite.

La prima occasione è per il Parma con Di Gaudio: la palla deviata viene messa in angolo da Guarna. Il Foggia replica subito e impegna Frattali. Al 5' Gagliolo ci prova quasi da terra dai 20 metri, blocca facilmente il portiere foggiano.

Al minuto 13 il Foggia rimane in 10': atterrato Ceravolo diretto verso la porta e cartellino rosso per Loiacono. Sulla punizione, deviazione e calcio d'angolo. Ma il Parma non riesce a concretizzare. Clima teso in campo.

Calcio di punizione al 22' per il Foggia e protesta dei giocatori per un intervento di Scavone, che ha rischiato il cartellino giallo. Mazzeo al 24' porta in vantaggio la squadra ospite in dieci: Kragl batte, poi Agnelli calcia e centra il palo, la palla balla sulla linea e il numero 19 è velocissimo a metterla in rete. Il Foggia sarebbe a un solo punto dall'ottavo posto occupato proprio dal Parma e dal Carpi.

I crociati provano ripartire ma con difficoltà: non si riesce a sfruttare l'uomo in più.Al 31' intervento di Greco che ferma Ceravolo diretto in contropiede.

Al 35' cross di Gagliolo dalla sinistra e incornata di Dezi: palla di poco alta.

. La formazione: Siligardi dal primo minuto.

Le modifiche alla viabilità