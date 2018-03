Cani da adottare

CHICCO - Triste in canile

Dolce meticcio di 5 anni. Arrivato in canile poco più che cucciolo con il fratellino Bikkio, poi adottato, è triste per la solitudine e la reclusione, e timoroso nei confronti dell’uomo.

GIASONE - Timido ed amorevole

Splendido Pointer di circa 4 anni e mezzo di indole buona ed amorevole. Timido ed estremamente intelligente, ha la tendenza a scappare: per questo si cerca un proprietario responsabile.

NEVE - Intimorito dalle persone

Stupendo meticcio di 5 anni, di taglia media. Va d’accordo con tutti, cani ed umani, anche se è intimorito dalle persone: ha bisogno di qualcuno che gli faccia ritrovare la fiducia persa.

TOMMY - Adozione del cuore

Tenero meticcio di 6 anni, di taglia media. Da sempre in canile, non ha mai potuto conoscere il calore di una famiglia e per questo è molto impaurito dalle persone… Adozione del cuore.

____________________

Per info e adozioni Associazione “AmiciCani” - katia.dog.kf@gmail.com – tel. 339/1197433: lasciate un sms con il nome del cane e verrete ricontattati.