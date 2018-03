Un lettore: "Abbiamo sventato un tentativo di abbandonare rifiuti in strada"

Un lettore, attorno alle 13 di oggi, ha girato un video in via Andrea Costa (accanto al parco Davide Testoni, in zona Crocetta). Vicino a un cumulo di rifiuti abbandonati si ferma un veicolo bianco, scende un uomo che però risale subito in auto, mentre si sentono persone inveire e qualcuno che grida "prendete la targa!".

Secondo il lettore, si tratterebbe di qualcuno che voleva scaricare rifiuti in modo abusivo, in un punto in cui altri hanno scaricato materiale di vario genere: "Qua da noi non è una discarica". Il lettore precisa che, in una precedente occasione, quando altre persone erano state viste dagli abitanti mentre abbandonavano rifiuti vicino ai contenitori del vetro, "ci hanno risposto con un bel dito medio".

