Paura per un uomo che si è perso ed è rimasto bloccato nel fango, ieri sera nella zona di Traversetolo. L'uomo si è incamminato lungo un sentiero vicino al letto dell'Enza. Sebbene fosse segnalato dalla mappa del suo cellulare, il sentiero a un certo punto non c'era più perché di recente è stato eroso dall'acqua. L'uomo si è quindi inoltrato nella vegetazione ma è rimasto bloccato in una zona fangosa. Poco prima delle 20,30 la richiesta di aiuto: l'uomo è stato recuperato dai vigili del fuoco di Langhirano attorno alle 21,30. Sono stati impegnati nelle ricerche i vigili del fuoco e la protezione civile.