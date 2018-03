Laminam, "Le Iene" a Borgotaro: Nadia Toffa intervista i cittadini, l'azienda e il sindaco

"Le Iene" a Borgotaro per il caso Laminam. Il programma di Italia1 ha trasmesso ieri sera un servizio di Nadia Toffa, intitolato "Un paese che ha smesso di respirare".

Nel video, diversi genitori e bambini parlano degli odori e degli altri sintomi (bruciori agli occhi, mal di pancia, mal di testa) e si vedono momenti di un'accesa assemblea, con tanto di "buu" al passaggio del sindaco Diego Rossi.

Parla anche l'amministratore delegato di Laminam Alberto Selmi, che precisa: l'azienda è stata sottoposta a più di 70 controlli "e tutte le verifiche hanno dimostrato che le nostre emissioni non hanno mai superato i limiti di legge".

Nadia Toffa aggiunge: la procedura per ottenere l'Aia (autorizzazione di impatto ambientale) dalla Regione è stata fatta tutta in un giorno, cosa abbastanza singolare. Selmi ribatte che tutto è stato fatto nel rispetto delle norme vigenti e che "non c'è niente da nascondere".

La conduttrice parla anche con il sindaco Rossi, che dice: "La situazione è cambiata" rispetto all'anno scorso e le istituzioni sono impegnate per tutelare i cittadini.