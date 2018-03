Honda Insight: al Salone di New York è tutta nuova

Ha sempre un cuore "verde", ma dall'esterno è irriconoscibile. Al Salone di New York 2018 debutta nuova Honda Insight, terza generazione dell'ibrida nata a suo tempo per sfidare la regina di settore Toyota Prius, ma che tra un'edizione e l'altra cambia completamente di aspetto, indossando ora gli abiti di una classica berlina. La piattaforma di nuova Honda Insight è la medesima che sfrutta anche nuova Civic, la compatta rispetto alla quale l'ultima arrivata si posiziona appena al di sopra, rimanendo in ogni caso al di sotto di Honda Accord. Presentata sottoforma di concept al Salone di Detroit, della versione di serie si apprezzano le caratteristiche "flying wing" sulla presa d'aria e i tecnologici fari a LED. Interni hi-tech, con display touchscreen da 8” e infotainment compatibile con Android Auto ed Apple CarPlay. I sistemi di sicurezza includono cruise control adattivo, frenata automatica d'emergenza, riconoscimento dei segnali stradali e Honda LaneWatch. Sotto il cofano, un benzina da 1.5 litri a ciclo Atkinson abbinato ad un motore elettrico, per una potenza complessiva di 151 Cv. Presto, i prezzi e i tempi di uscita.