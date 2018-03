L'addio a Frizzi: Insinna legge una poesia, Conti e la Clerici la preghiera degli artisti

Un lungo applauso è stato tributato dalle centinaia di persone che sono in Piazza del Popolo all’arrivo del feretro all’ingresso della Chiesa degli Artisti (la cerimonia è trasmessa su Rai1). C'è chi si è fatto il segno della croce e chi, in molti, hanno cominciato a correre avvicinandosi alla chiesa.

Già a un’ora dall’inizio dei funerali di Fabrizio Frizzi, morto nella notte fra il 25 e il 26 marzo all’ospedale Sant'Andrea di Roma, una folla di oltre 200 persone si era assiepata dietro le transenne che impediscono l’accesso alla Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo. Fra le tante corone, quelle de «gli amici di Sky», «gli amici dei Fatti Vostri» e dei «condomini di via Cortina d’Ampezzo».

La cerimonia funebre si è chiusa con la poesia "Amicizia" di Jorge Luis Borges. A leggerla, un commosso Flavio Insinna, che detto di voler utilizzare quelle parole «per ringraziarlo un’altra volta, ma non per l’ultima volta».

Subito prima Antonella Clerici e Carlo Conti hanno letto la preghiera degli artisti.

Al termine della cerimonia don Walter Insero ha ringraziato tutti a nome della moglie Carlotta e di tutta la famiglia del conduttore. «Credo - ha detto - che Fabrizio dall’alto con il suo sorriso ci guardi e ci accompagni».

LA MOGLIE E IL FRATELLO ESCONO DA UN INGRESSO LATERALE. Carlotta Frizzi, la moglie, e Fabio Frizzi, sono usciti da un ingresso laterale della chiesa degli Artisti in piazza del Popolo. Ad attenderli decine di fotoreporter, giornalisti e tanta gente comune che voleva testimoniare il suo affetto per Fabrizio Frizzi. I parenti sono stati portati da un rigoroso servizio d’ordine fino alle auto. Dallo stesso ingresso sono usciti anche molti degli amici famosi del presentatore.

CARLO CONTI: "PER ME ERA UN FRATELLO". «Per me era un fratello, non riesco a dire altro». Lo ha detto Carlo Conti arrivato alla Chiesa degli Artisti dove alle 12.00 inizieranno le esequie di Fabrizio Frizzi.

Tra gli altri volti noti già arrivati Simona Ventura, Anna Foglietta, Paola Cortellesi con il marito Riccardo Milani, Zoro, Paola Saluzzi, il grande amico Max Biaggi, Emanuela Aureli, Paolo Bassetti di Endemol, Max Tortora, Marco Columbro e Flavio Insinna. Poco prima di mezzogiorno sono arrivati, senza fermarsi con i giornalisti, anche Paolo Bonolis, Milly Carlucci, Antonella Clerici e l'organizzatrice di Miss Italia, Patrizia Mirigliani. Tra gli altri anche Massimo Ranieri, Claudio Lippi, Valeria, la ragazza cui Frizzi ha donato il midollo osseo, Paolo Belli e il presidente della Rai Monica Maggioni.

GERRY SCOTTI: "UN UOMO UNICO". «Era un uomo unico, non eravamo amici perchè non ci frequentavamo ma aveva tutte le caratteristiche per essere un buon amico». Lo ha detto il conduttore Mediaset Gerry Scotti - entrando nella Chiesa degli Artisti. Tra i volti noti arrivati in ritardo, fra cui alcuni non sono riusciti ad entrare, anche il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri, Enzo Decaro, Cristina Chiabotto, Sarah Varetto e Manila Nazzaro.