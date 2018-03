Sciopero a sorpresa al Mediaworld: anche a Parma Foto

Sciopero a sorpresa dei dipendenti Mediaworld in tutta Italia, Parma compresa.

E oggi erano in sciopero anche le lavoratrici e i lavoratori della Distribuzione Cooperativa. "che ritengono ormai inaccettabile che, dopo ben oltre 4 anni dalla scadenza, ancora nessun passo avanti sia stato fatto per il rinnovo del CCNL Distribuzione Cooperativa. La situazione è ormai insostenibile: il salario è fermo dal 2013, le proposte che le cooperative hanno messo in campo come pregiudiziali, volte solo alla riduzione del costo del lavoro, e chiedendo il cambio della modalità di pagamento della malattia, riducendo il monte ore permessi, introducendo un sistema di deroghe alla contrattazione nazionale, riducendo la percentuale delle maggiorazioni per lavoro domenicale, notturno e straordinario, sono semplicemente inaccettabili", si legge in una nota sindacale.

Presidi di volantinaggio si sono svolti davanti al Centro Torri e al centro commerciale Eurosia.