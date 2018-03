Crolla palazzina di due piani nel Milanese: tutti e nove gli abitanti estratti vivi Foto

Sono state tutte tratte in salvo le persone ferite nel crollo di una palazzina avvenuto stamani a Rescaldina, nel Milanese. Lo hanno confermato i carabinieri, che insieme ai Vigili del fuoco sono accorsi sul posto.

Complessivamente le persone coinvolte risulterebbero essere 9 e trasportate in condizioni non gravi in vari ospedali del circondario. Tra di loro ci sono anche quattro bambini. I piccoli, che non dovrebbero essere in pericolo di vita, sono stati trasportati due in codice verde, in ospedali della zona, e altri due che presentavano ustioni al volto all’ospedale Niguarda di Milano.

E’ di un cedimento a seguito di un’esplosione la prima ipotesi sul crollo che, secondo quanto precisato dai carabinieri, ha interessato 3 appartamenti di uno stabile composto da 12 appartamenti.