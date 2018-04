La Pasqua dei volontari: colazione, pranzo e sorriso a chi è in difficoltà Foto

La Pasqua in famiglia o "con chi vuoi". Oppure con chi sta vivendo un momento di solitudine, spesso lontano da tutti gli affetti e da quel luogo chiamato casa. E' la scelta della Ronda dei cuori- Amici di Joe, che - come tutti i sabati e le domeniche del calendario - anche oggi era in stazione a offrire la colazione ai senza tetto. Una ventina di persone che hanno ricevuto una brioche, un panino e un sorriso. E con lo stesso spirito è stata aperta la mensa della Caritas in via Turchi: un pranzo speciale offerto a chi è in difficoltà.