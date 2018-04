Parma, batti il Palermo e prova a sognare

Sarà un test di fuoco, quello di oggi (stadio Tardini, ore 20,30) contro il Palermo. Stasera aggiornamenti in diretta sul nostro sito

Nel recupero della gara rinviata un mese fa per neve i crociati affrontano infatti la corazzata rosanero, una formazione che, retrocessa lo scorso anno dalla A, ha conservato quasi per intero quell'intelaiatura, ritoccandola con rinforzi tipo Coronado. La bravura del tecnico Tedino, sia pur debuttante tra i cadetti, i tifosi del Parma a conoscono bene: il suo Pordenone l'anno scorso ci ha fatto vedere ogni volta i sorci verdi, pur finendo puntualmente piegato. In questo momento il Palermo è in piena lotta per la promozione diretta e contende al Frosinone il secondo posto. Dal canto suo il Parma dopo quattro vittorie nelle ultime cinque gare si è issato al quarto posto, ma si ritrova gomito a gomito, a quota 50, con ben tre altre squadre: Bari, Cittadella e Perugia. Insomma, i tre punti in palio questa sera diventano fondamentali nell'esito della volata. Com'è noto ogni posizione a scalare dopo la seconda dà vantaggi graduati nella griglia dei play-off, quindi piazzarsi terzi anziché ottavi, con le debite sfumature nel mezzo, è diverso. E' pur vero che l'anno scorso il Benevento vittorioso nei play off si era piazzato quinto in regular season, ma è sempre meglio non sfidare la sorte e avere a disposizione due risultati su tre, come càpita nelle sfide dei play-off a chi si è piazzato meglio. Giovedì scorso i rosanero sono passati, soffrendo solo un po' nel finale, sul campo dell'Entella dove il Parma era caduto ingloriosamente dieci giorni prima. Tedino ha tenuto a riposo diversi nazionali appena rientrati dai rispettivi impegni e li avrà freschi contro il Parma. Inutile dire che l'ex Rispoli, Nestorovski, Trajkovski, Gnahoré, Coronado, sono gli elementi di maggior spessore. Ci sono defezioni in difesa (Bellusci, Morganella), ma guai a dirlo, anche perché proprio il Parma ha pagato e ancora sta pagando un dazio pesantissimo agli infortuni.

Anche D'Aversa a Avellino ha fatto riposare alcuni elementi che potremmo vedere tra i titolari: Ceravolo, Scavone, Gazzola, Siligardi. Chiunque, alla fine, andrà in campo, speriamo sia ispirato dalla rosea prospettiva che schiuderebbe una vittoria.

