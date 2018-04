Ragazza di 17 anni scompare mentre va a scuola: apprensione a Casalgrande

Apprensione nel Reggiano per una 17enne scomparsa. La ragazza si chiama Asia e ieri sera la madre e una zia sono intervenute a "Chi l'ha visto?" per lanciare un appello. Asia abita a Casalgrande: ieri mattina ha preso il treno per andare a scuola a Reggio Emilia ma poi è scomparsa. A quanto hanno riferito i famigliari durante la trasmissione, sembra che ieri pomeriggio Asia si trovasse a Crevalcore (Bologna) assieme a due persone, sembra due ragazze maggiorenni. Poi però più nulla. I famigliari hanno allertato anche i carabinieri.

Asia ha 17 anni, è alta 1,50 e al momento della scomparsa aveva una giacca di pelle e uno zaino.