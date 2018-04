Rapinata la sala giochi: i malviventi sparano in aria e fuggono con 10mila euro

Rapina a mano armata alla sala slot Macao, nell'area ex Salamini.

L'altra notte, fra l'una e trenta e le due, alla Macao sono entrati due malviventi. Entrambi a volto coperto, hanno aspettato il momento in cui nella sala slot non c'erano clienti. Hanno sparato in aria e si sono fatti consegnare i soldi: diecimila euro almeno, ma tra il personale della sala slot ieri era palese l'allergia per i giornalisti «ficcanaso». Indagano i carabinieri. I dettagli sulla Gazzetta di Parma in edicola