Che cosa sia successo, probabilmente nella notte o all'alba, è ancora da chiarire. Di certo c'è una macchina nella scarpata a lato di via Savani, in direzione tangenziale. Probabilmente è uscita di strada arrivando dalla stradina che costeggia la ferrovia, ed è rimasta in biblico. Così in bilico che rischia di "piombare" proprio su via Savani. E' scattato l'allarme e sul posto - per la messa in sicurezza - sono arrivati i vigili del fuoco. Valutata la situazione, è stata disposta la chiusura parziale della strada, che è percorribile solo in direzione Nord. Sul posto, per la gestione della circolazione, c'è la Polizia municipale.