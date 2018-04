Frosinone da battere, poi si vedrà. Dalle 15 la diretta

PAOLO GROSSI

Sarebbe bello e regalerebbe ottime prospettive vincere oggi al Tardini contro il Frosinone. Ma per il momento sarebbe forse opportuno non farsi illusioni, non fantasticare troppo sul possibile secondo posto. Anche perché vincendo in casa contro il Pescara, il Palermo resterebbe quattro punti avanti, mentre il vantaggio del Frosinone scenderebbe a due. Certo, sognare non costa nulla, ma eventuali risvegli poi potrebbero lasciare l'amaro in bocca e di fronte a un terzo o quarto posto finale ci sarebbe invece solo da applaudire e fare festa. Quindi testa bassa pensando che intanto tre punti oggi potrebbero avvicinare i crociati a una posizione che consenta di evitare il primo turno dei play-off.

Detto questo, aver la meglio sui ciociari non sarà facile, e lo si è capito anche dalla gara d'andata quando per mezz'ora i gialloblù presero una bambola come solo a Empoli si è poi rivista. In quel caso però la ripresa, sia pur con i padroni di casa in vantaggio e privati per infortunio del faro di centrocampo Sammarco, fece anche intravedere che il divario non è eccessivo: il Parma fece la partita per 45' minuti e pur senza pungere mise alle corde i laziali. Se aggiungiamo quanto accaduto nell'intero girone andato in scena da quel giorno, è probabile che i crociati vogliano oggi partire forte: hanno infatti capito che le cose si mettono bene quando vanno in vantaggio e diventano invece complicate quando subiscono gol per primi. Purtroppo l'incredibile serie di infortuni non accenna a fermarsi e oggi D'Aversa non potrà disporre neppure di Scavone. E' vero che Barilla dieci giorni fa a Avellino s'è mostrato affidabile e ha anche segnato, ma in quel frangente l'ex Trapani ha anche evidenziato scarsa autonomia fisica, forse per il fatto che gioca di rado. E l'unica alternativa a centrocampo per tre posizioni è oggi Vacca.

Gli avversari di oggi centrando una preziosa vittoria con il Venezia hanno forse chiuso un periodo buio che ha consentito al Palermo di rimettere in discussione il secondo posto. Anche loro lamentano un'assenza grave, quella del bomber Ciofani, ma hanno più alternative. Lo spauracchio resta Ciano, che fa il trequartista e calcia bene. Ma oggi non è giorno per covare timori. Cuore in mano, e avanti tutta.