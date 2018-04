Di Gaudio firma la doppietta: il Parma vince 2-0 ed è quarto, a due punti da Palermo e Frosinone

Il Parma vola con Di Gaudio, che firma la doppietta che vale tre punti molto "pesanti" nella corsa ai primi posti della classifica. I crociati sono ora quarti ma si trovano ad appena due punti da Palermo e Frosinone (a quota 58 punti). Al primo posto l'Empoli, con 67 punti.

Parma-Frosinone finisce 2-0 grazie a un Di Gaudio in grande forma e salutato dagli applausi scrocianti del pubblico quando, al 36' della ripresa, esce dal campo, in un avvicendamento con capitan Lucarelli.

La partita non inizia nel migliore dei modi: dopo 10 minuti Calaiò batte un rigore ma prende il palo. Niente gol per i crociati, che però continuano a fare pressing e dopo un'altra decina di minuti trovano il vantaggio. Entro la fine del primo tempo Di Gaudio segnerà un'altra volta: è sua la doppietta del 2-0.

Nella ripresa il Frosinone cerca di riprendersi, in particolare con Ciano, ma non impensierisce veramente il Parma, che sale così a 56 punti.

Mister D'Aversa festeggia con una vittoria importante la sua panchina numero 100 in serie B.

Nel prossimo turno i crociati giocheranno ancora in casa: Parma-Cittadella è in calendario per venerdì 13 aprile alle 21.

Secondo tempo

45' L'arbitro assegna 4 minuti di recupero

44' Beghetto conquista un corner

36' Di Gaudio, autore dei due gol del vantaggio, esce fra gli applausi. Entra Lucarelli

24' Ciano batte una punizione: tiro potente ma il pallone finisce fra le braccia di Frattali

20' Il Frosinone attacca ma l'azione termina con la palla in angolo

19' Cross di Gazzola, ma la sfera finisce tra le braccia di Vigorito

10' Barillà prova a tirare ma niente gol



8' Ammonito Ciano per aver interrotto fallosamente un contropiede del Parma

3' Il Parma continua a fare pressing

1' Il Frosinone dà il calcio d'inizio della ripresa

Primo tempo

46' Calaiò prova un'azione ma niente nuove reti. Il primo tempo finisce qui: Parma in vantaggio sul Frosinone 2-0

38' Altra azione di Di Gaudio, di nuovo pericoloso davanti alla porta della squadra ospite

36' Tiro di Di Gaudio: Parma 2-0!

33' Entra Vacca, esce Dezi

31' Gagliolo non riesce a controllare il pallone: calcio d'angolo per il Frosinone

27' Gran tiro di Munari ma il pallone è troppo alto

19' Di Gaudio porta il Parma in vantaggio

10' Calaiò fallisce il rigore: il pallone finisce sul palo

9' Calcio di rigore a favore del Parma

7' Barillà pericoloso davanti alla porta del Frosinone ma l'arbitro ferma l'azione per fallo

3' Chibsah stende Di Gaudio che era partito in contropiede. Nessun cartellino per il centrocampista del Frosinone

1' Il Frosinone cerca la partenza forte: Ciano subito all'attacco. Palla in angolo







