Cani da adottare

GINGER - Vivace cucciolotta

Meravigliosa cucciolotta di 3 mesi, futura taglia piccola. Vivace ed allegra, è un vero vulcano di gioia e di vitalità. Di indole socievole ed espansiva, va d’accordo con tutti.



BLANCO - Bellissimo Dogo

Bellissimo Dogo argentino maschio di 6 anni. Forte ed imponente, ha bisogno di essere adottato da esperti conoscitori della razza. Educato, è già abituato alla vita in appartamento.



SASHA - Tenera ed amorevole

Amorevole femminuccia di 7 anni, di taglia piccola. Tenera, ha vissuto per ben 2 volte il trauma dell’abbandono… Ora spera di essere adottata da qualcuno che le voglia bene per sempre.



COOPER - Timido coccolone

Splendido Pinscher maschio di un anno e mezzo di età. Inizialmente un po’ timido, una volta acquisite confidenza e fiducia si rivela un coccolone. Abituato a vivere in appartamento.

______________

Per info e adozioni: Associazione “Zampe alla riscossa” – tel. 347/4278579 oppure 338/7082210 – gli animali verranno ceduti con controlli pre e post affido.