Un lettore: "Curva pericolosa! Dopo questo rettilineo chi si aspetta una curva?"

Il lettore Pier Luigi invia la foto che pubblichiamo e commenta:

Dopo l'ennesimo incidente mi sono chiesto: "Come mai nessuno ha pensato a segnalare la pericolosità della curva?". Pensate che alla richiesta di un dissuasore ci hanno risposto (Infomobiliity) che 'passano le pubbliche'! Come se non ci fossero in viale Piacenza e altre strade che portano al Maggiore! E tenete che quelle che transitano in viale Mentana, almeno in quel tratto sono 'scariche' e possono frenare e ripartire senza traumi.

Scarica l'app Gazzareporter per inviarci foto e video! (disponibile su App Store e Google Play): clicca qui